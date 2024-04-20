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На внутреннем рынке Китая стали известны цены на электрический внедорожник фирмы Exlantix ЕТ, также известный под названием Sterra ЕТ. Этот кроссовер входит в крупный концерн Chery. Автомобиль доступен в различной модификации, в зависимости от набора опций стоимость варьируется от 200 000 до 330 000 юаней, если перевести это в рубли, то машина обойдется покупателям от 2,5 до 4,3 млн рублей. Дебют на российском рынке предполагается в начале предстоящего лета.
Характеристики:
- В длину автомобиль достигает 5 метров;
- Колесная база составляет 3 метра;
- На внутреннем рынке кроссовер продается с различными силовыми установками и мощностью (двухмоторной и одномоторной);
- Лошадиные силы варьируются от 250 до 560;
- Наиболее мощная модификация позволяет достигать скорости в 100 км/ч за 5,4 сек.
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Электрокар в зависимости от выбранного вида аккумулятора может проезжать без зарядки до 770 километров. Производители утверждают, что проводили тестирование батареи на возможность производить зарядку при пониженной температуре. При -20 градусах зарядный ток дал 80% энергии за 23 минуты. При нормальных условиях энергозаряжения необходимо всего 10 минут, чтобы хватило эксплуатации автомобиля до 400 км. К тому же Exlantix ЕТ будет выпускаться в полуторалитровом формате с мощностью двигателя в 156 л. с. ДВС имеет возможность выступать неким генератором энергии, чтобы увеличивать запас хода.
Внедорожник будет оснащен дополнительно системой управления в полуавтономном формате с системой из 30 датчиков, которые будут управляться двумя процессорами типа Orin-X Nvidia. В дополнение следует сказать, что Exlantix ЕТ будет оснащен модифицированной медиасистемой, которая включает 15,6-дюймовый дисплей, 23 динамика. Салон оснащен комфортабельными сиденьями, качественной вентиляцией, крышей с панорамным видом площадью 2,4 метра.
Exlantix ЕТ – это наиболее ожидаемая модель внедорожника на российском автомобильном рынке.