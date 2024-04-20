На внутреннем рынке Китая стали известны цены на электрический внедорожник фирмы Exlantix ЕТ

На внутреннем рынке Китая стали известны цены на электрический внедорожник фирмы Exlantix ЕТ, также известный под названием Sterra ЕТ. Этот кроссовер входит в крупный концерн Chery. Автомобиль доступен в различной модификации, в зависимости от набора опций стоимость варьируется от 200 000 до 330 000 юаней, если перевести это в рубли, то машина обойдется покупателям от 2,5 до 4,3 млн рублей. Дебют на российском рынке предполагается в начале предстоящего лета.

Характеристики:

В длину автомобиль достигает 5 метров;

Колесная база составляет 3 метра;

На внутреннем рынке кроссовер продается с различными силовыми установками и мощностью (двухмоторной и одномоторной);

Лошадиные силы варьируются от 250 до 560;

Наиболее мощная модификация позволяет достигать скорости в 100 км/ч за 5,4 сек.

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Электрокар в зависимости от выбранного вида аккумулятора может проезжать без зарядки до 770 километров. Производители утверждают, что проводили тестирование батареи на возможность производить зарядку при пониженной температуре. При -20 градусах зарядный ток дал 80% энергии за 23 минуты. При нормальных условиях энергозаряжения необходимо всего 10 минут, чтобы хватило эксплуатации автомобиля до 400 км. К тому же Exlantix ЕТ будет выпускаться в полуторалитровом формате с мощностью двигателя в 156 л. с. ДВС имеет возможность выступать неким генератором энергии, чтобы увеличивать запас хода.

Внедорожник будет оснащен дополнительно системой управления в полуавтономном формате с системой из 30 датчиков, которые будут управляться двумя процессорами типа Orin-X Nvidia. В дополнение следует сказать, что Exlantix ЕТ будет оснащен модифицированной медиасистемой, которая включает 15,6-дюймовый дисплей, 23 динамика. Салон оснащен комфортабельными сиденьями, качественной вентиляцией, крышей с панорамным видом площадью 2,4 метра.

Exlantix ЕТ – это наиболее ожидаемая модель внедорожника на российском автомобильном рынке.