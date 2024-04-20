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С конвейера в Британии сошел 8-й прототип нового танка Challenger 3
Минобороны Англии рассказало про дальнейшие планы относительно новых танков

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Британские Вооруженные силы продолжают усиливаться за счет получения новой бронетехники, которую позиционируют, как «лучшую в мире». Появилось сообщение, что в британском городе Телфорд с производственной линии завода Rheinmetall BAE Systems сошел последний запланированный прототип общего боевого танка Challenger 3, который позиционируется, как машина «мирового уровня». Об этом сообщает британское Министерство обороны, которое инициировало производства пробной партии танков для полноценного тестирования.

Как сообщили представители британского военного ведомства, сошедшая с конвейера машина станет последним прототипом, но также проходит, как первый предсерийный образец. Танк «Челленджер 3» назвали самым «мощным и живучим» и полностью готовым к вызовам времени. Тут стоит отметить, что это не полностью произведенная с нуля машина, а глубокая модернизация более распространенного ОБТ «Челленджер 2». Новая версия получила улучшенную башню, новую электронику, дополнительный пакет бронирования, а главное – гладкоствольное орудие современного образца. Ранее на танки этой серии устанавливали нарезные пушки 120-мм калибра, которые не были стандартизированы под нормы НАТО.

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В более опасном мире потребность в таких машинах, как Challenger 3, является настоятельной, поскольку угрозы, с которыми сталкивается Британия, развиваются» - пишут в английском военном ведомстве и добавляют, что британские солдаты станут воевать на машине мирового класса.

Сегодня британские военные испытывают уже 8 прототипов нового танка, которые проходят тестирование в условиях, максимально приближенных к реальным. Если все испытания пройдут успешно, то минобороны Туманного Альбиона закажет переделку сразу 140 танков под новые стандарты. Известен также срок, к которому нужно будет переделать всю партию, а именно к 2040-му году. Видимо британские военные не особо торопятся вооружаться «самыми новыми танками», которые станут стальным стержнем бронетанковых сил островного государства.

#англия #challenger
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