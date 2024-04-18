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Глава АвтоВАЗа выступил с предложением о поэтапном повышении утильсбора
Утильсбор предложили повысить втрое.

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Новость о том, что утильсбор будет повышаться незаметно, облетела многих. С такой информацией Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, выступил недавно. Сумма триста тысяч рублей будет повышена до уровня одного миллиона. Такие изменения позволят производителям китайского происхождения быстрее начать организацию сбора собственных автомашин внутри России.

Соколов Максим считает, что в текущем году утильсбор стоит повысить до полмиллиона рублей для авто с двигателями, которые имеют объём до двух литров. Следующий год позволит прибавить к данной сумме более ста тысяч, а вот в 2029 году она повысится до одного миллиона рублей.

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Все это задумано для ужесточения мер финансового характера, что позволит производителям из-за рубежа, особенно китайским, быстрее начать выпуск собственных автомобилей на территории Российской Федерации. Таким образом, партнёрские разработки с организациями России начнут возрождаться, используя для коллективной промышленности комплектующие местного производства.

«Интерфакс» сообщает о том, что Соколов Максим уже общался с Мантуровым Денисом, которого уведомил о возврате легковых автомобилей, а также лёгких коммерческих автомашин в лизинговый проект по льготной программе, которые были удалены в феврале. Иначе производство к концу текущего года не сможет выпустить примерно двадцать пять тысяч авто, поэтому оснастка таксопарков современными автомобилями будет заметно меньше.

Стоит заметить, что Соколов Максим информирует жителей страны данным предложением очень давно. В прежние годы говорилось о том, что производителям автомашин российского происхождения придётся уменьшать производство, благодаря враждебной ценовой экспансии китайского происхождения. Глава АвтоВАЗа рассказывает об отсутствии стимула к активной локализации в РФ, а текущей весной в Минпромторге рассматривают то, что он предложил участникам этой отрасли.

#автоваз
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