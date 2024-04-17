Такое решение, как оказалось, не безосновательно.

Ассоциация, которая объединяет профи соцсетей и мессенджеров, предложила большому регулятору интернета в России – Роскомнадзору – закрыть доступ к популярному приложению TikTok. Почему такие радикальные меры? Всё дело в том, что, хоть TikTok и работает в РФ, доступны россиянам только видео, которым уже два года, а это, согласитесь, не новости и не тренды.

Несмотря на это, как показывает исследование, большинство любителей коротких видео – а именно 70% – всё ещё остаются верны TikTok. А это значит, что многие пользователи предпочитают зарубежную платформу нашим отечественным новинкам, которые стараются занять место TikTok.

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Что же тревожит ассоциацию? Они хотят, чтобы Роскомнадзор проверил, как TikTok обращается с данными россиян. Ведь по закону, все данные должны храниться именно у нас, в России. Если выяснится, что правила нарушаются, ассоциация предлагает заблокировать доступ к приложению.

И вот что интересно: если TikTok действительно закроют, это может стать настоящим подарком для российских соцсетей, специализирующихся на коротких видео. Представьте, их аудитория может вырасти на целых 30 миллионов человек! А это значит, что блогерам откроются новые горизонты и возможности для заработка и продвижения.

Как видите, ситуация вокруг TikTok набирает обороты. Что решит Роскомнадзор и как изменится ландшафт российских соцсетей, пока неизвестно. Но одно можно сказать точно: изменения на подходе, и они обещают быть интересными.