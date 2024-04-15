По предварительным данным, новая версия внедорожника будет отличаться переработанными внешностью и салоном.

Планируется, что внедорожник Yukon от компании GMC в новой версии дебютирует в 2025 году и активная подготовка к этому событию уже началась. Предварительные данные говорят о том, что в новой версии внедорожник ожидают переработанная внешность, а также измененная моторная гамма. Салон также будет несколько отличаться. Также планируется и что после обновления Yukon выйдет на новые рынки — имеются в виду Австралия и Китай.

Предыдущее поколение GMC Yukon сменилось в 2020 году. Рестайлинговая модель, если судить по тизеру, будет отличаться новой головной оптикой с измененными ходовыми огнями. Перемены коснутся и других основных блоков — поменяется бампер и радиаторная решетка получит иное наполнение. Есть версия, что более заметными станут и выпуклости на капоте.

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У автомобиля та же платформа, что и у Chevrolet Tahoe/Suburban — и их General Motors обновил еще прошлой осенью, поэтому от премиальной модели у пользователей большие ожидания. Предполагается, что ее рестайлинг будет проходить по тому же сценарию. Это значит, что интерьер GMC Yukon станет более цифровым — машина получит два больших экрана, при этом предполагается, что внедорожная AT4 и роскошная комплектация Denali сохранятся, а моторная гамма пополнится мощным дизельным двигателем. Что касается других изменений в двигателях, то можно предположить, что они будут аналогичный Tahoe и Suburban, которые получили трехлитровый мотор с увеличенной отдачей — она с 281 увеличилась до 309 л. с.

Предполагается, что дебютирует обновленный автомобиль сразу после того, как стартуют продажи переработанной модели Acadia, то есть в начале лета.

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