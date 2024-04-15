Всего таких автомобилей было собрано около 470 тысяч штук.

На аукционе авто.ру появилась уникальная «капсула времени» — автомобиль «Волга» ГАЗ-21, который за 59 лет проехал всего две тысячи километров. Этот автомобиль, хранившийся в частной коллекции, никогда не подвергался реставрации. За этот раритет хотят получить значительную сумму. Выпущенную в 1965 году машину оценили в 4,5 миллиона рублей, что позволяет сравнить его цену с просторным кроссовером Geely Monjaro.

Один из ключевых факторов, влияющих на высокую стоимость «Волги», — ее идеальное состояние за почти 60 лет существования. «Волгу» третьей серии можно опознать по характерной радиаторной решетке с вертикальными прорезями. Автозавод выпустил ориентировочно 470 тысяч различных моделей. Продается стандартная версия седана с 2,5-литровым 75-сильным мотором. Продавец особо подчеркивает, что автомобиль не подвергался никакой реставрации, и пробег считается с момента сборки.