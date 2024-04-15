Армия РФ продолжает наступательные действия.

Пока Дмитрий Кулеба рассказывает про попытку договориться с Варшавой о прикрытии западной Украины «Патриотами», российская армия продолжает двигаться вперед на ряде направлений. В частности, приходят сообщения, что ВС РФ продвинулись вперед в районе Часова Яра и отбили у ВСУ еще 1,5 км² территории в микрорайоне «Канал». Также российская армия продвинулась южнее и восточнее города и выходит к каналу «Северский Донец - Донбасс», который в самом городе является естественной линией обороны.

Тут стоит отметить, как сообщают российские источники, армия РФ выравнивает линию боевого соприкосновения в районе недавно взятой Богдановки. Это позволит ВС РФ действовать оперативнее и без оглядки на возможные ответные действия ВСУ в этих выступах. Одновременно приходят сведения, что под контроль российских войск перешли некоторые господствующие высоты, которые позволяют создать «географический паритет» в этом вопросе. До этого все более или менее значимые высоты вокруг Часова Яра занимались украинскими войсками.

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Критичность ситуации вокруг Часова Яра для украинской власти можно понять по сообщениям их телеграмм-каналов. К примеру, ТГ-канал «Резидент» приводит информацию со ссылкой на источник в недрах украинского Генштаба, что Сырскому приказано держать Часов Яр любой ценой до начала саммита «мира» в Швейцарии. Поэтому город в скором времени превратится в очередную «фортецию», которую будут удерживать не в военных целях, а сугубо по политической целесообразности.