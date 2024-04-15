Планируют попросить Польшу прикрыть западные области Украины.

Сегодня украинская власть испытывает серьезные проблемы с насыщением ВС ВСУ зенитно-ракетными комплексами. В частности, президент «свободной и независимой» Владимир Зеленский катается по западным странам и выпрашивает поставок средств ПВО. Тут отличился глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба, который рассказал, что Киев ведет переговоры с Варшавой о прикрытии западных областей польскими силами ПВО. При этом дипломат не уточнил каким именно образом это будет осуществимо.

Как рассказал Кулеба средствам массовой информации, украинская власть ведет переговоры с Польшей, чтобы та прикрыла западную Украину от налетов российских дронов и ударов крылатыми ракетами разного назначения. При этом главной аргументацией Киева стала мнимая защита польской земли от российской агрессии. Мол, если вы прикроете западные области, то больше ни одна русская ракета или дрон в Польшу не пройдет. Видимо это намек на прошлогодний случай, когда якобы российская зенитная ракета ударила по польской земле и поразила трактор.

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Что интересно, каким именно образом польские ЗРК будут защищать украинскую землю никто не уточняет. Тут рассматривается два варианта: поставка комплексов «Патриот» на Украину или работа польских ПВО с территории Польши. В первом случае есть большая вероятность, что по работающему ЗРК прилетит российский «подарок», а во втором варианте Польша становится участницей спецоперации и последствия этого никто предсказать не сможет.

Наиболее вероятен третий вариант, который скорее всего выберет польское правительство, а именно передача Киеву старых зенитно-ракетных комплексов или просто зенитных управляемых ракет, которые сегодня еще пылятся на складах. В этом случае украинская ПВО не приобретет ничего, так как эти ракеты и ЗРК находятся в плачевном состоянии или бы их уже давно отправили на Украину.