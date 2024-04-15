Терминалы станут законной целью для российских войск РЭБ.

С самого начала специальной военной операции РФ на Украине, ВСУ использовали для связи спутниковую систему «Старлинк», которая позволила оперативно наладить коммуникации в войсках. Сегодня стало известно, что российская армия способна воздействовать на «Старлинк», используя для этого современные системы радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил глава РЭБ Вооруженных сил Российской Федерации Юрий Ласточкин в своем заявлении газете «Красная звезда».

Как рассказал высокопоставленный военный, теперь у российской армии появились средства для борьбы с этой технологией, принадлежащей американской компании SpaceX. До этого войска РЭБ не могли адекватно воздействовать на данную систему спутниковой связи и глушить ее терминалы. Тут стоит отметить, что ВС РФ до настоящего момента уже использовали «Старлинк» против украинской армии и для наведения «Гераней» на военные объекты ВСУ в тыловых районах страны. Если терминалы «Старлинк» можно будет глушить хотя бы на передовой линии, то это станет серьезной проблемой для украинской власти, которая может лишиться преимущества быстрой и шифрованной связи.

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«Использование ВСУ Starlink вызывает определенные трудности, но российские военные научились противодействовать этой системе» - поделился Ласточкин с газетой «Красная звезда». Вдобавок к этим словам, Ласточкин рассказал, что теперь терминалы «Старлинк» внесены в перечень доступных для войск РЭБ целей.

Кроме того, прошли новости, что американское военное ведомство начало работать над программой, которая призвана ограничить российское воздействие и присутствие в «Старлинк». Пентагон пытается полностью обезопасить сеть, но это крайне сложная операция, так как ВС РФ использует не только трофейные терминалы, но и купленные на так называемом «черном рынке». Ну а пока компания «Старлинк» продолжает получать прибыль от военного ведомства США в размере $23 миллионов. Именно на эту сумму американское правительство закупило терминалов спутниковой связи, которые позже поедут в «свободную и независимую».