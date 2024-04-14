Глава украинской власти снова просил передать ВСУ комплексы ПВО и ПРО.

Глава Украины президент Зеленский продолжает кататься по западным странам и выпрашивать у собирающихся там глав стран зенитно-ракетные комплексы и расходники к ним. На этот раз он отметился на саммите «Триморье», которое произошло 11 апреля 2024-го года.

На этом мероприятии собираются президенты стран, граничащих с Черным, Адриатическим и Балтийским морем. Однако и там просьбы Зеленского выслушали, пообещали все что только можно, но комплексов не дали.

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Стоит отметить, что в ходе саммита все участники договорились поучаствовать на «саммите мира», который пройдет в июне в Швейцарии. Там в очередной раз страны, которые вообще никак не касаются СВО, будут обсуждать способы разрешения конфликта. Вероятно, Зеленский также отправится туда и будет по-прежнему просить все, что только можно. Особенно пикантно это будет смотреться на фоне того, что срок его президенства оканчивается в мае. Однако никто не планирует проводить на Украине выборы.

«Выступил на саммите Триморья, отметив насущную необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону – реальными действиями, а не словами. Чтобы можно было гарантировать, что российские ракеты не будут пролетать над Вильнюсом, Варшавой или Кишиневом, они наконец должны прекратить летать над Одессой и Харьковом» - разглагольствует Зеленский в очередной речи.

Стоит напомнить, что за последние несколько месяцев украинские военные лишились большого количества ЗРК разного производства, которые им не спешат восполнить. На этом фоне США даже предложили передать ВСУ вместо «Патриотов» системы «Ястреб». При этом никто не гарантирует, что новые ЗРК будут в безопасности и не попадут под российский удар сразу после приезда на Украину.