Один выстрел обходится всего в 10 фунтов стерлингов.

Украинское правительство уже не первый месяц активно ноет на тему проблем с системами ПВО и боеприпасами к ним. Их просьбы могут быть услышаны британским правительством, и оно решило исправить проблему с ПВО, но неожиданным для командования ВС ВСУ способом. Дело в том, что британцы хотят отправить на Украину прототип лазерной установки Dragonfire, предназначенный для поражения дронов потенциального противника.

Английское издание The Telegraph пишет об этом со ссылкой на главу военного ведомства Туманного Альбиона Гранта Шэппса. Политик заявил, что у Британии имеется лазерная установка, которая находится на стадии испытаний и ее планируют поставить на вооружение ВС Великобритании только в 2027-м году. Однако Dragonfire уже прошел первые испытания в январе текущего года и готов к более развернутым испытаниям.

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«Скажем так, оно не обязательно должно быть на 100 процентов идеальным, чтобы украинцы, возможно, заполучили его» - приводит издание слова министра обороны.

Что интересно, тактико-технические характеристики лазерной установки в открытом доступе не обнародованы, но стало известно, что один выстрел из Dragonfire обходится всего в 10 фунтов стерлингов. При этом не озвучивается стоимость самой установки и возможно ли ее базирование на мобильной платформе или она предназначена только для стационарного действия.

В любом случае министр обороны заявил, что у Британии имеется уникальное оружие, способное повлиять на ход конфликта на Украине. Правда, он забывает, что аналогичным разработками занимаются в Израиле, США и России.