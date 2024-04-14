Передадут 22 машины из которых только 12 в рабочем состоянии.

Вот уже более чем год прошел с тех пор, как украинская власть начала просить у западных партнеров передать ВС ВСУ истребители F-16. Якобы именно они помогут армии Украины получить превосходство над ВКС РФ и переломить ход проведения СВО. Однако Запад продолжал кормить Киев завтраками и обещал передать самолеты когда-то тогда. Но вот норвежское издание Nettavisen со ссылкой на собственные источники рассказало читателям, что Украине передадут сразу 22 истребителя F-16, но, как всегда, имеется один нюанс.

Как пишет норвежское издание США наконец-то разрешили властям страны передать Киеву списанные истребители F-16, которые ранее находились в ведении ВВС Норвегии. Однако все 22 машины списали после того, как американцы пообещали продать норвежцам свежие истребители 5-го поколения F-35. Списанные аппараты должны были пойти одной из частных компаний. Которая занимается тренировкой пилотов, но сегодня ситуация сложилась так, что самолеты пойдут в ВС ВСУ.

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«Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, вместо этого будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины» - пишут на страницах норвежского издания.

Стоит отметить, что из 22 машин в рабочем состоянии находятся всего 12, а остальные 10 украинская власть хочет пустить на запасные части. Кроме того, норвежцы передадут вместе с самолетами двигатели к ним, запасные части и тренажеры, которые также не останутся без внимания. При этом в самом Киеве с энтузиазмом рассказывают, что из нерабочих 10 F-16 попробуют собрать один, но зато в нормальном состоянии. Сроки передачи аппаратов на Украину издание не уточняет, и вообще эта информация пока проходит как неофициальная.