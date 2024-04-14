Особо спортивные сиденья вошли в стандартную комплектацию всех Model S Plaid. Новые сиденья будут поддерживать такой же уровень комфорта, как и прежние модели.

Американская компания Tesla, которая с 2019 года является крупнейшим производителем электромобилей, рассказала о новом обновлении для своих электрокаров Model S Plaid. Теперь самые быстрые автомобили будут выпускаться с обновленными креслами. С 1 апреля они добавлены в стандартную комплектацию всех выпускаемых автомобилей. Но тем, кто приобрёл данную модель ранее, не стоит расстраиваться, им дана возможность также прикупить кресла отдельно.

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В новую вариацию для кресел были интегрированы подголовники и усовершенствована боковая поддержка. Для увеличения сцепления с поверхностью они были частично отделаны алькантара, а также были добавлены карбоновые накладки, которые дополняют внешний вид салона автомобиля.

Tesla заверяет, что несмотря на свою спортивность, новые сиденья будут поддерживать такой же уровень комфорта, как и прежние модели. Они будут оснащены 12-позиционной электрорегулировкой, а также функциями подогрева и вентиляции.

Также говорится, что кресла были спроектированы в ответ на запросы покупателей Model S Plaid, которые выразили недовольство уровнем боковой поддержки стандартных сидений в электрокаре. Так как эти модели оснащены электромоторами, общая мощность которых составляет 1020 л.с., позволяя разгоняться до 100 км/ч всего за 2 секунды, и проезжать четверть мили за 9,23 секунды.

Пока не уточняется, будут ли оснащаться такими же сиденьями внедорожники Model X, которые выпускаются с той же силовой установкой. Также компания хоть и подтвердила, что скоро будет возможность заменить сиденья на Model S Plaid, но цена этой услуги пока не объявлена. Новая трёхмоторная Model S сейчас в США доступна к приобретению со стоимостью от 89 990 долларов.

У младшей в линейке Model 3 пока не предусмотрена модификация, она, как сообщается, ещё только готовится к дебюту. Предварительно эта модель будет разгоняться до 100 км/ч всего за 3 секунды, при этом проезжая около 530 километров на одном заряде.