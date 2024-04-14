Цены моделей нового поколения пока не названы.

Удлинённый вариант кроссовера Tiguan для китайского рынка, известный как Tiguan L Pro, дебютировал вслед за европейской моделью. Визуально модели почти одинаковые, внутренний дизайн также унифицирован, однако оборудование новинки качественно отличается от европейской версии и прошлых поколений.

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Длина новой модели — 4735 мм, ширина и высота — 1842 и 1682 мм соответственно. Расстояние между осями — 2791 мм, то есть на 110 мм длиннее, чем у европейской версии. От прошлой модели удлиненного Tiguan L новая версия не слишком отличается, и, даже несмотря на удлиненный колесный ряд, так и осталась пятиместным внедорожником.

Внешность Тигуан унаследовал от «европейца» и также получил два варианта оформления: стандартное и версию R-Line. Если первый кроссовер имеет только горизонтальные планки на переднем бампере, то второй вариант представляет собой более дерзкий дизайн, отличающийся большей площадью воздухозаборников.

Как уже было упомянуто, если Tiguan L имел уникальный дизайн, то Tiguan L Pro теперь схож по внутреннему оформлению с европейской моделью. В центре панели установлен 15-дюймовый экран, а перед водителем расположены цифровые приборы размером 10,3 дюйма. Однако, что отличает китайский Тигуан, так это наличие третьего экрана диагональю 11,6 дюйма перед пассажирским сиденьем, европейская же версия имеет только дополнительную подсветку. Также в части оборудования ожидается вентиляция у передних кресел, трехсезонный климат-контроль и камеры с диапазоном обзора 360 градусов.

Сейчас Tiguan L Pro имеется только в бензиновом варианте с турбомотором 2.0 TSI в двух форсировках: с отдачей 184 л. с. и 320 Нм у переднеприводных и 220 л. с. и 350 Нм у полноприводных кроссоверов. Также ожидается появление гибридных подзаряжаемых установок, уже доступных в Европе.