Система не может выдать даже водительское удостоверение.

В подразделениях ГИБДД временно не оказываются услуги по выдаче водительских удостоверений и регистрации прав. Такая информация, в частности, появилась в телеграм-канале МВД в Московской области. Данные ТАСС говорят о федеральном масштабе проблемы, но МРЭО обещают, что работа будет перезапущена уже через несколько часов.

Оказывать услуги оказалось невозможно из-за того, что в ведомственной базе данных произошел крупный сбой. А ведь именно в ней собрана вся информация как о транспортных средствах, так и об их владельцах. Сбой объясняется тем, что ГИБДД переходит на новое программное обеспечение, так что это более или менее штатная ситуация.

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Специалисты, работающие над устранением причин, которые вызвали сбой, выдали предварительные данные, согласно которым для того, чтобы устранить проблему, потребуется несколько часов. При этом как минимум в Подмосковье продлят работу отделений ГИБДД на те же несколько часов — ориентировочно, это позволит принять всех граждан, которым потребовались специализированные услуги. В то же время россиян, у которых есть такая возможность, просят временно воздержаться от обращения в подразделения ГИБДД — до устранения возникшей проблемы.

В работе базы данных уже фиксировался похожий сбой, он имел место в декабре 2023 года. К вечеру того же дня, по официальным данным, неполадки устранили, но были сведения о том, что затруднения на этом не закончились — доступ к базам данных был невозможен и на следующий день, но уже не повсеместно, а только в некоторых подразделениях. Надо сказать, что подразделения ГИБДД сталкивались с аналогичными сложностями и до этого, а именно в октябре того же 2023 года. Насколько регулярными будут такие сбои, в настоящий момент сказать сложно, как и спрогнозировать то, как долго это продлится.