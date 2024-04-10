Британцы уже подписали долгосрочный контракт на работу завода, который простаивал 15 лет.

Страны Запада продолжают активно искать боеприпасы и вооружения для своих киевских друзей, которые так громко рассказывают «в мир» про проблемы ВСУ. В частности, в ряде стран бывшего Варшавского договора распечатывают и вводят в строй заводы по производству боеприпасов, военной техники и прочих систем. Например, румынские предприниматели сообщают про возобновление работы завода SA Arsenal, который простаивал 15 лет и последний раз выпускал продукцию в 2008 году.

Румынская компания SC Arsenal Resita SA подписала контракт с британской фирмой Torman International. Согласно заключенному договору румынский завод производящий 150-мм боеприпасы и артиллерийские системы войдет в строй к концу 2024-го года и начнет выпускать продукцию для нужд украинской армии. При этом не уточняется сколько именно снарядов в год сможет выпускать данное предприятие и будут ли это только снаряды или еще и арт-системы. Также местные СМИ уточняют, что вся продукция будет собираться из местных материалов.

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Анализируя эту информацию, появляется вопрос почему так долго ждали с запуском этого завода. Или все надеялись на то, что ВС РФ не сдюжат и ВСУ смогут переломить ход ситуации. Также становится понятно, что все заявления западных политиков и аналитиков о заключении мира являются банальным "пшиком" или вообще выступают в роли дезинформации, прикрывающей истинные намерения партнеров Киева.

Что интересно украинская армия испытывает снарядный голод не только 155-мм артиллерийских снарядов, но и боеприпасов классического советского 152-мм калибра. Дело в том, что у ВСУ большое количество арт-систем созданных под этот калибр, но все доступные снаряды уже выгребли, а производят их только страны дружественные России и сама РФ.