Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
В Румынии снова запускают завод по производству 152-мм снарядов для артиллерии
Британцы уже подписали долгосрочный контракт на работу завода, который простаивал 15 лет.

реклама

Страны Запада продолжают активно искать боеприпасы и вооружения для своих киевских друзей, которые так громко рассказывают «в мир» про проблемы ВСУ. В частности, в ряде стран бывшего Варшавского договора распечатывают и вводят в строй заводы по производству боеприпасов, военной техники и прочих систем. Например, румынские предприниматели сообщают про возобновление работы завода SA Arsenal, который простаивал 15 лет и последний раз выпускал продукцию в 2008 году.

Румынская компания SC Arsenal Resita SA подписала контракт с британской фирмой Torman International. Согласно заключенному договору румынский завод производящий 150-мм боеприпасы и артиллерийские системы войдет в строй к концу 2024-го года и начнет выпускать продукцию для нужд украинской армии. При этом не уточняется сколько именно снарядов в год сможет выпускать данное предприятие и будут ли это только снаряды или еще и арт-системы. Также местные СМИ уточняют, что вся продукция будет собираться из местных материалов.

реклама

Анализируя эту информацию, появляется вопрос почему так долго ждали с запуском этого завода. Или все надеялись на то, что ВС РФ не сдюжат и ВСУ смогут переломить ход ситуации. Также становится понятно, что все заявления западных политиков и аналитиков о заключении мира являются банальным "пшиком" или вообще выступают в роли дезинформации, прикрывающей истинные намерения партнеров Киева.

Что интересно украинская армия испытывает снарядный голод не только 155-мм артиллерийских снарядов, но и боеприпасов классического советского 152-мм калибра. Дело в том, что у ВСУ большое количество арт-систем созданных под этот калибр, но все доступные снаряды уже выгребли, а производят их только страны дружественные России и сама РФ.

#румыния
+
Написать комментарий (0)
В Румынии найден катер, предположительно переоборудованный для выполнения военных миссий
Премьер-министр Румынии поддерживает идею объединения страны с Молдовой
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
4
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
2
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
2
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
17
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
2

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
107
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
66
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
46
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
121
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
32
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
140
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7

Сейчас обсуждают

Red Red
00:29
Так ты свои скрины пересмотри на нормальном Монике, потом другим предлагай
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:27
Это я то , после твоего дебилизмв с лучами, я просто спокойствие,
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:26
А так уже от лучей просто тоже мыло? Нифига, как у тебя в башке так переворачивается быстро все, расскажи.
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:26
Так ты то ответил раньше что повторить не можешь?
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:25
У тебя смысл путается в предложении, не истери )
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:25
Тебя то дебила просветили, но правда то тебе не интересна, как и ситуация с мылом от лучей
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:23
Тебе то дали, теперь от алиментов бегаешь, и ребеноку свой бу комп дешманским слил
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:23
Так тебя и спрашиваю, а что по Шольцу, кто у него нацики в родне?
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:22
А ты чмошник никакие слова не держишь, так что по шольцу?
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:22
В телеге на росс каналах просветись )
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем