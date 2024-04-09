ВС РФ заставили отступить ВСУ из Первомайского на Авдеевском направлении.

Российские вооруженные силы продолжают продвижение на нескольких участках линии боевого соприкосновения, но при этом точных сведений про все изменения на ЛБС никто сообщить не может из-за постоянного изменения обстановки. Однако ряд моментов не вызывает никакого сомнения и это подтверждают российские военные корреспонденты, которые ведут свои репортажи с мест событий.

В частности, приходят сообщения про продвижение ВС РФ на временно оккупированной ВСУ территории ЛНР. Российская армия выдавливает противника из населенного пункта Белогоровка, что расположен неподалеку от Белогорской фильтрационной станции. Более того приходят сведения, что Белогоровка полностью под контролем ВС РФ, но этот факт не подтверждается официальными источниками. По другим данным войска закрепились на восточном склоне Мелового карьера в ходе чего были устранены несколько опорных пунктов ВСУ.

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Стоит отметить, что Белогоровка находится южнее Кременной и западнее Лисичанска, а взятие поселка привело к тому, что ВС РФ занимают доминирующую высоту в этом регионе. С нее открывается отличный вид на находящийся в 14 км Северск. Теперь российская артиллерия будет лучше вести по этому узлу украинской обороны артиллерийский огонь.

Также отмечается серьезное продвижение российских войск на Авдеевском направлении. Напор ВС РФ вынудил украинских военных оставить Первомайское и отойти к Нетайлово. При этом, как сообщают источники, размер последнего настолько мал, что создать там более или менее приличный рубеж обороны крайне сложно. При этом Нетайлово прикрывает подход к Карловке, которая служила важным узлом логистики, через который проходили украинские резервы.