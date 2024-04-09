Китайские СМИ предполагают, что это будет не электромобиль, а гибрид с возможностью зарядки от сети.

Автомобильный бренд Denza, созданный при участии Mercedes-Benz и принадлежащий концерну BYD, представил название своей новой флагманской модели - Z9 GT. Об этом было объявлено в сети микроблогов Weibo, где был опубликован эскиз машины с профилем шутинг-брейка.

Судя по фотографиям, Z9 GT будет иметь вытянутые передние фары, аэродинамичный силуэт с длинной крышей, завершающейся двойным спойлером, а также наклонное заднее стекло. Дверные ручки будут выдвижными.

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Информации об интерьере Z9 GT пока нет, но ранее гендиректор Denza Чжао Чжанцзян заявил о том, что новая модель может превзойти Porshe Panamera и Mercedes S-класса по удобству и пространству внутри. Также обещали впечатляющую управляемость Z9 GT, способность проходить «лосиный» тест на скорости 90 км/ч, в то время как в Европе этот тест проводится со скоростью 77 км/ч.

Denza позиционируется как экологически чистый бренд. Согласно китайским СМИ, автомобиль может быть гибридом с возможностью подзарядки от электросети. Некоторые предполагают, что это будет не электромобиль, а гибрид с возможностью зарядки от сети.

Официальная премьера Denza Z9 GT запланирована уже на 25 апреля на автосалоне Пекина. В Китае модель поступит в продажу до конца текущего года, а затем будет доступна и на других рынках, включая европейский. Кроме того, в будущем в линейку моделей планируется добавить седан.

Denza изначально была создана как предприятие между концерном Daimler(Mercedes-Benz Group) и BYD. Однако немецкая сторона впоследствии уменьшила свою долю в бизнесе до 10 процентов. После перезапуска бренд успел выпустить три новые модели: минивэн D9 и кроссоверы N7 и N8. BYD официально объявил о выводе Denza на европейский рынок.