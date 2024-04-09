Кроме того, он еще и подорожал.

Китайский автопроизводитель BAIC, известный своими доступными и функциональными автомобилями, недавно обновил свою популярную модель X55 для российского рынка. Теперь покупателям доступны две новые комплектации - "Комфорт" и "Люкс", которые дополняют базовую версию "Старт", расширяя возможности выбора. Комплектация "Комфорт" делает X55 еще более привлекательным и современным выбором для городских автолюбителей. Она включает в себя ряд востребованных опций, таких как бесключевой доступ, камера заднего вида, датчики парковки, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и обогрев передних сидений.

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Покупатели, выбравшие эту версию, смогут насладиться более комфортным и функциональным автомобилем за 1 899 900 рублей. Вершина обновленной линейки — комплектация "Люкс" - предлагает еще более богатое оснащение и премиальные решения. Здесь покупатели найдут панорамную крышу, кожаный салон, электрорегулировку кресла водителя, систему кругового обзора и другие атрибуты более высокого класса. За все эти опции придется заплатить 2 099 900 рублей, но автомобиль наверняка станет более привлекательным для клиентов, ценящих комфорт и престижность. Несмотря на добавление новых, более оснащенных версий, компания BAIC также слегка скорректировала ценник на базовую комплектацию "Старт" - теперь она предлагается за 1 699 900 рублей вместо прежних 1 649 900 рублей. Очевидно, производитель хочет отразить в цене новые возможности модели и ее обновленное позиционирование на рынке.

Технически обновленный X55 остался прежним - под капотом по-прежнему 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 150 л. с. в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией. Привод может быть как передним, так и полным. Это говорит о том, что компания BAIC сделала ставку на расширение комплектаций, а не на глобальные технические изменения. На российском рынке основными конкурентами BAIC X55 являются такие популярные модели, как Haval F7, Geely Atlas Pro и Chery Tiggo 7 Pro. Китайские бренды продолжают активно укреплять свои позиции в России, предлагая все более интересные и технологичные продукты, способные удовлетворить широкий спектр потребностей автомобилистов. BAIC X55 с обновленными комплектациями станет еще одним достойным вариантом для тех, кто ищет доступный и практичный кроссовер с богатым оснащением.