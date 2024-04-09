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g1tarist
N-Trek — австралийская версия Nissan X-Trail для приключений
Новинка получила лишь косметические отличия: никаких механических усовершенствований не предусмотрено.

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Кроссовер X-Trail от концерна «Ниссан» получил новую версию — «приключенческую». N-Trek дебютировала на австралийском рынке. В Австралии кроссовер предлагается только с ДВС, хотя на Зеленом континенте для него, кроме традиционной, также разработана и гибридная система e-Power. Никаких механических нововведений в новинке не предусмотрено, только косметические.

Его внешность стала более агрессивной, также используется затемненная отделка кузова. Бампер стал интереснее благодаря визуальным акцентам вокруг противотуманок.

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У новинки несколько доступных цветов — и некоторые из них отлично сочетаются с черной крышей. И, конечно, привлекает внимание новый дизайн восемнадцати дюймовых колесных дисков.

Если говорить об изменениях в интерьере, то основное из них — это отделка, которая сделана из экокожи с высокими характеристиками влагостойкости. Это связано с тем, что N-Trek позиционируется в качестве кроссовера для людей, которые предпочитают активный отдых. Соответственно, важно было сделать так, чтобы, даже если человек сел в салон полностью промокшим (или вспотевшим после занятий спортом), сиденья остались сухими и чистыми.

N-Trek предлагается с двигателем, в котором 184 лошадиные силы, при этом доступна система полного привода, но опционально.

Надо сказать, что в аналогичном исполнении Nissan X-Trail в Австралии уже предлагался, но тогда версия была ограниченной — всего лишь 500 машин, в то время как эта запланирована как общедоступная. Появятся ли такие же авто на других рынках, пока что неизвестно.

Нельзя исключать, что эта версия ознаменовала собой конец эпохи рестайлингового кроссовера, который перестанет выпускаться. В США, где модель называется Nissan Rogue, внедорожник уже обновили, в частности, переработали внешность.

#nissan #n-trek
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