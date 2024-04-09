Значительно вырастет дальность стрельбы и расширится номенклатура боевых частей

Российская Федерация продолжает развивать собственные системы вооружения, вкладывая в них немало средств и человеко-часов. Так, в сети появились сообщения про начало разработки новой версии тяжелой огнеметной системы, которая сегодня представлена вариантами ТОС-1а «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Новая система получила обозначение ТОС-3 «Дракон», гусеничное шасси и переработанную пусковую установку.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на индустриального директора Ростех в области вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхана Оздоева.

реклама

Согласно словам представителя Ростех, Омский завод тяжелого машиностроения (Омсктрансмаш) уже давно занимается вопросом разработки ТОС и подал заявку на патент названия – ТОС-3 «Дракон». Ключевым отличием новой установки от предыдущих вариантов станет использование более дальнобойных боеприпасов и измененной пусковой установки для них. Источники не уточняют, насколько повысится дальность ведомого огня, так как это секретная информация.

Например, все знают тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Это мощнейшее оружие, которое хорошо показало себя в зоне СВО. «Сейчас мы работаем над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой. Это позволит увеличить дальность стрельбы, применять новые боеприпасы» - пишет ТАСС со ссылкой на Огоева.

Стоит отметить, что во всех материалах указывается, что ТОС-3 станет использовать гусеничное шасси. Если анализировать развитие российской инженерной мысли последних лет, то это звучит странно, так как ВС РФ активно продвигает использование колесных шасси. Это видно на примере ТОС-2, «Малки» или «Мальвы», которые имеют хоть и меньшую бронезащиту, но зато обладают повышенной мобильностью. Вполне вероятно, что новая установка потребовала большей грузоподъемности шасси и поэтому от колесной базы отказались.

Если фантазировать на тему что именно будет использовано в качестве базы, то главными претендентами станут танки Т-90 и Т-72. Если кто-то будет думать про «Армату», то это весьма маловероятно, так как Т-14 никто не видел в зоне СВО, кроме ряда неподтвержденных сообщений. Скорее всего станут использовать старые «телеги» от Т-72, которых у России немало на складах. Использование базы Т-90 также маловероятно, так как их выгоднее применять в качестве полноценных ОБТ.