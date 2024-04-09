Российская армия слишком сильно проредила силы ПВО украинской власти

Первые месяцы 2024-го года российская армия ведет активную охоту за зенитно-ракетными комплексами ВС ВСУ и не без успеха. Об этом свидетельствуют публикации украинских политиков и военных, которые просят, требуют и вымаливают у Запада поставки ЗРК для прикрытия важных промышленных объектов на территории Украины.

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Американское издание The Economist провело глубокую аналитическую проверку поступающих данных и подтверждает, что украинская армия потеряла большое количество поставленных ЗРК «Патриот» американского производства. При этом издание ссылается на собственные источники, которые не называют точных мест «демонтажа» крайне дорогих военных комплексов.

Стоит отметить, что почти каждую неделю СМИ рассказывают про «демонтаж» того или иного средства ПВО и ПРО ВС ВСУ. Вспомнить хотя бы ту историю с «Искандером», который поразил на марше колонну с ПУ и РЛС «Патриота». Да и недавно пришли известия из Харьковской области о том, что был поврежден один из элементов местного ПРО. В прошлом месяце рассказывали про поражение радиолокационных антенн в Одесской области. И это только комплексы западного производства, не стоит забывать про еще советские С-300 и «Буки».

Стоит отметить, что результатом прореживания сил ПВО стали более точные и успешные удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины. У ВС ВСУ банально не хватает сил, чтобы перекрывать и перехватывать всё летящее в их сторону. На этом фоне разоряется главный дипломат Украины Кулеба, который рассказывает, что им надо как можно больше ЗРК «Патриот», а один из военных ВСУ заявляет, что 5 комплексов перекрыли бы все важные направления.