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Английская свалка подверглась нападению охотников за криптовалютой
Причина: один из майнеров выбросил жесткий диск с биткоинами.

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В Великобритании, а точнее в Уельсе, администрацию округа вынудили взять под свою охрану свалку Ньюпорта из-за регулярных набегов искателей сокровищ. Они ищут легендарный жёсткий диск с 7500 биткоинами. Диск ещё в 2013 году выбросила пассия Джеймса Хоуэллса, одного из первопроходцев в криптоинвестировании. По его словам, изначально было два жёстких диска. Один из них содержал биткоины, другой диск мужчина собирался выбросить.

Как же было дело. Джеймс с детства был увлечён компьютерами, он занимается их сборкой с тринадцати лет. В декабре 2008 года всплыла информация о появлении биткоина, Хауэллс скачал документацию, ознакомился с ней и уже в феврале 2009 года он занялся майнингом биткойнов. По мнению экспертов, он вообще входит в пятерку первых людей, начавших майнить. Так вот, Хауэллс отставлял компьютер майнить ночами, а по утрам ему набегало от 400 до 800 добытых биткоинов. И так происходило в течение двух месяцев. Потом, по какой-то причине он забыл о биткоинах и забил на них. А в 2013 году, когда курс резко пошел вверх - мужчина принялся вспоминать куда же делся диск. И вспомнил: как-то он пролил жидкость на компьютер для майнинга. Он быстро отключил HDD диск и убрал его в дальний угол. А потом при уборке этот валяющийся в углу диск попал в мусорный мешок. 

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Теперь Хоуэллс и случайные энтузиасты ищут злополучный жёсткий диск. Недавно курс вырос еще больше, что привлекло новую волну желающих. Они готовы перерыть бессчётное множество отходов, чтобы найти заветную награду.

Власти обнесли забором территорию свалки, наняли охрану и ввели видеонаблюдение. По их словам, кладоискатели подвергают себя ненужной опасности и вредят экологии.

Пытаясь склонить власти на свою сторону и получить разрешение перекопать свалку, Джеймс объявил, что перечислит большую часть найденного в бюджет округа, но те не пошли на уступки, сославшись на экологический вред вскрытия свалки и опасности, которые ждут старателей. Мужчина обещал превратить Ньюпорт в мировой центр криптовалют, профинансировать образовательные проекты, строительство гидроэлектростанции, выкупить свалку, в конце концов, но всё было тщетно. Он даже обращался к ведущему Топ Гир, который снял ролик о бывшем владельце криптовалют и его проблеме.

У Джеймса своя версия упрямства властей: на свалке имеются нарушения. "Всё это дурно пахнет" - многозначительно заявляет Хоуэллс.

#криптовалюта #биткоин
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