Нейросеть стала быстрее, удобнее и реалистичнее.

Представители Сбера рассказали об обновлении нейросети Kandinsky, которая работает на бесплатной основе и может генерировать изображения по запросу на русском или на английском. Новая версия программы, Kandinsky 3.1, обучалась на бо́льших базах данных – после обучения на увеличенной базе картинок нейросеть может создавать изображения качественнее, чем до этого. Первыми опробовали новую версию некоторые блогеры, дизайнеры и художники.

Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбера, заявил, что за год, который прошел с выпуска предыдущей версии, команда разработчиков создала программу, которая может дать каждому «феноменальные возможности для творчества». Он также заявил, что Kandinsky 3.1 повысил скорость и реалистичность. Ведяхин добавил, что в скором времени нейросеть будет в открытом доступе.

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Из самых выделяющихся улучшений в работе нейросети можно выделить сильное повышение скорости создания изображений: Kandinsky стал в 10 раз быстрее. Максимальное разрешение генерации – 4K. Кроме того, теперь можно улучшить запрос с помощью искусственного интеллекта. Пользователи могут, помимо изображений, создавать стикерпаки и менять лишь часть картинки, а не всю целиком.

Ожидается обновление другого ИИ-проекта Сбера - Kandinsky Video 1.1, генерирующая видео по текстовому запросу, должна также стать качественнее.