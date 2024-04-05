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g1tarist
Американские ученые научили ИИ забывать информацию
Забыть информацию ИИ может, защищенную авторскими правами или содержащую чувствительный контент.

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Научные сотрудники Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin) смогли разработать новый вид машинного обучения – «машинное отучение». С помощью этой методики искусственный интеллект, работающий с картинками, научился «забывать» изображения и не использовать их при генерации контента. Это может быть полезно в тех случаях, когда нейросеть сталкивается с изображениями насилия или с авторским правом.

Нейросети чаще всего берут данные для обучения в Сети. Само собой, помимо действительно полезной и имеющей место информации искусственный интеллект подхватывает и лишнее – например, конфиденциальную информацию, защищенный контент, неприемлемые изображения. Позже эти данные служат для генерации ответов на запросы.

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Раду Маркулеску, один из авторов разработки, отмечает, что огромные количества информации всегда неизбежно влекут за собой контакт с нежелательными данными. До создания «машинного отучения» разработчикам приходилось самостоятельно, вручную убирать проблемную информацию и заново учить нейросеть. Теперь же, отмечает исследователь, не придется переучивать искусственный интеллект с самых основ.

Разработка исследователей работает следующим образом: искусственный интеллект обрабатывает изображение, которое нужно забыть, и просто потом его больше не использует при создании новых картинок.

#нейросети
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