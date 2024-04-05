Танки FNSS Kaplan MT «Harimau» полностью приспособлены под особенности страны.

Индонезийская армия продолжает наращивать свой военный потенциал и принимает на вооружение новейшие средние танки FNSS Kaplan MT. Об этом пишут местные медиаресурсы со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве островной страны. Индонезия стане второй страной в регионе, которая имеет на вооружении средние танки. Другой страной, обладающей аналогичными по классификации машинами, являются Филиппины.

В настоящий момент Вооруженные силы Индонезии обладают приличным танковым парком, который включает в себя немецкие «Леопарды 2», французские AMX-13 и даже советские ПТ-76. Общее количество бронеобъектов достигает примерно тысячи единиц, но все они достаточно старые и требуется нечто новое, что отвечало бы потребностям страны. Именно по этой причине индонезийская компания Pindad и турецкая фирма FNSS создали средний танк, который подходит под местные условия.

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Стоит напомнить, что в состав Индонезии входит более 17 тысяч островов разной площади и большая их часть покрыта джунглями. Поэтому новая машина обладает массой всего в 30 – 35 тонн (как советская Т-34) и высокой проходимостью. Средний танк «Каплан» способен развивать скорость в 70 – 78 км/ч по шоссе и при необходимости его можно дооснастить дополнительной броней. В качестве орудия была выбрана стандартная 105-мм нарезная пушка, которая широко используется в странах НАТО.

Еще новый танк оснащен системой защиты от оружия массового поражения различного типа и при этом его бронезащиты достаточно, по мнению создателей, для противодействия современным противотанковым средствам. Единственное, что в открытых источниках не указано так это наличие динамической защиты и сколько членов экипажа размещено в боевом отделении. Хотя с учетом факта автоматического заряжания орудия, то скорее всего в машину будет 3 члена экипажа.