Подписан контракт почти на 2 млрд долларов с Индонезией.

Российская публика мало интересуется происходящим в Юго-Восточной Азии и поэтому, то, что Индонезия закупает у Франции подводные лодки для собственных ВМС может стать неожиданностью. Однако 2 апреля 2024-го года Министерство обороны Индонезии и французская компания Naval Group подписали контракт на производство сразу двух дизельных подводных лодок модели Scorpion Evolved общей стоимостью почти 2 миллиарда американских долларов.

Однако подписание договора с индонезийским военным ведомством не единственная удача французов в этом году. Появилась информация, что Naval Group выиграла тендер на производство субмарин для Нидерландов. Этот контракт оценивается в 2,5 миллиарда евро и согласно ему Париж должен будет построить сразу четыре подводные лодки серии «Орка» (Касатка). Первые транши по контракту будут переведены в течении месяца.

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Тут стоит отметить, что ранее французское правительство уже заключало контракт с Австралией на постройку субмарин, но тогда Париж ловко оттерли в сторону дельцы из Вашингтона. Вполне вероятен подобный сценарий и с Индонезией, так как она входит в сферу влияния американцев, которые не любят упускать прибыль.

Что интересно, Naval Group предоставили Минобороны Индонезии шикарные условия, согласно которым примерно треть от суммы в 2 млрд долларов вернется обратно в страну. Индонезийские промышленники уже активно облизываются на этот контракт, так как эти деньги будут возвращаться через них в виде закупок для производства «Скорпионов». Теперь для Парижа главное, чтобы и дальше все шло согласно плану и индонезийцы не переподписали договор с третьей стороной.