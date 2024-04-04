Авария парализовала работу одной из крупнейших морских гаваней на восточном побережье США.

Уже больше недели прошло с момента аварии в Балтиморском канале (26 марта 2024 г), но ее последствия еще только начинают ликвидировать. С целью максимального ускорения восстановительных работ к процессу привлекли инженерный корпус армии США, который занимается работой на самом сложном участке катастрофы, а именно непосредственно с судном «Далл» и упавшими на него секциями моста Фрэнсиса Скотта Ки.

Один из самых загруженных морских каналов на восточном побережье США сейчас находится в полностью неработоспособном состоянии. Таран одной из опор 270-метровым контейнеровозом привел к почти полному обрушению инженерного сооружения.

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Армейский инженерный корпус, привлеченный властями штата Мэриленд, сегодня занимается одной из сложнейших задач, а именно удерживанием транспортника на месте. Дело в том, что в канале имеется сильное течение и оно грозит сдвинуть «Далл» с места аварии, что может привести к дальнейшему обрушению моста. Поэтому военные инженеры сегодня закрепляют судно всем возможными способами, включая анкеровку дополнительными якорями.

Одновременно с этим ведутся работы по подъему бетонных элементов мостовой конструкции. С этой целью к каналу подогнали несколько кранов грузоподъемностью в 1000 тонн каждый и поднимают обрушенные пролеты. Дело осложняется тем, что в непосредственной близости от моста проходит газовая труба высокого давления, которую желательно не задеть.

Как сообщали официальные власти города Балтимор, идут работы по созданию альтернативного маршрута для прохода грузовых судов. Этим делом занимается береговая охрана, которая подготавливает один из второстепенных каналов для судоходства, но там смогут пройти только суда с «важными грузами».