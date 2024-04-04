Во втором квартале 2024-го года начнется полноценный выпуск.

Российская Федерация имеет одну из самых протяженных морских границ в мире и это требует серьезных усилий со стороны пограничников для ее охраны. В свою очередь силовики нуждаются в особом высокоскоростном морском транспорте, который позволит догнать потенциального нарушителя и задержать его для проведения задержания или обыска. «Кингисеппский машиностроительный завод» начинает выпуск высокоскоростных катеров для нужд российских пограничников уже в 2024-м году.

Как сообщает исполнительный директор холдинга KMZ Михаил Даниленко уже во втором квартале текущего года завод приступит к выпуску скоростных катеров модели MASTER PRO. Холдинг выкупил эксклюзивные права на производство этих катеров у компании «Меркурий Трейдинг» и сегодня готовит производственные линии для выпуска двух вариантов катера: с подвесным мотором и со стационарными моторами. До этого на вооружение пограничников было отправлено 200 таких катеров, но в рамках фронта работ их нужно намного больше.

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«KMZ приобрел документацию и эксклюзивные права на катера серии MASTER PRO, ранее производимые компанией "Меркурий Трейдинг". Серийное производство данных катеров для силовиков будет запущено не позднее второго квартала 2024 года» - рассказал Даниленко информационному агентству РИА Новости.

Исполнительный директор не уточнил сколько именно быстроходных катеров будет произведено для пограничников. Однако Даниленко рассказал, что будут выпускать две модели катера: MASTER-540 и MASTER 641. Отличаются обе версии только методом крепления двигателя и имеют одинаковую длину 7 метров. Со слов производителя такой катер может разгонятся до 100 км/ч, чего с головой хватает для решения всех поставленных задач.