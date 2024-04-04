Они будут нейтрализовывать опасную цель кинетическим воздействием.

В российских информационных СМИ регулярно всплывают новости про обнаружение украинских дронов в том или ином регионе страны. Эти БПЛА успешно преодолевают зонтик ПВО и устремляются к своим целям, благо там их тоже встречают развернутые противовоздушные средства. Однако дронов становится все больше и в России начали разработку новых методов борьбы с ними и одним из них станет создание высокоскоростных дронов-перехватчиков, способных не только догнать «добычу», но и обезвредить ее.

Сегодня в РФ целый ряд конструкторских бюро работает над созданием эффективного способа борьбы с дронами потенциального противника. Одним из вариантов становятся дроны-перехватчики, которые нейтрализуют цель кинетическим воздействием. Их хотят использовать для прикрытия тыловых объектов ВС РФ и прочей стратегически важной инфраструктуры.

реклама

«Базовый тренд — это разработка высокоточных кинетических средств перехвата. (...) Сейчас несколько десятков команд работают над разными средствами. Пока из того, что я видел, ближе всего к ДАО (децентрализованная автономная организация) скоростные дроны-перехватчики с автоматическими системами наведения» - рассказал ТАСС Алексей Чадаев, генеральный директор «НПЦ «Ушкуйник».

Подразумевается, что каждый дрон будет снабжен интеллектуальной системой, способной выявлять потенциальную цель и атаковать ее наиболее подходящим способом. Такой «дежурный» дрон, в зависимости от цели, будет таранить ее или отстреливать сеть. Вполне вероятно, что они станут действовать роями для повышения эффективности перехвата. При этом разработчики отказываются от применения в дронах-перехватчиках систем РЭБ. Скорее всего это связано с максимальным удешевлением таких беспилотников.