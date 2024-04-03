А у пользователей outlook появились проблемы.

Google вводит новые правила для отправки электронных писем через Gmail, чтобы сделать ваш почтовый ящик чище и безопаснее. Сейчас, если кто-то решит разослать более 5000 писем в день, не заботясь об аутентификации своего адреса, Gmail автоматически заблокирует эти рассылки. Это значит, что отправителям придется позаботиться о настройке определенных технических моментов, таких как SPF/DKIM и DMARC, для подтверждения подлинности своих доменов.

Теперь, чтобы ваши письма доходили до адресатов, важно следовать нескольким простым правилам. Во-первых, нужно избегать нежелательных сообщений и предоставлять возможность легко отписаться от рассылки. Если кто-то захочет отказаться от ваших писем, вы должны будете обработать этот запрос в течение двух дней. И не забудьте добавить в свои письма кнопку для быстрой отписки.

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К тому же, Gmail теперь не будет доставлять письма от тех, кто часто попадает в спам. Если жалоб на спам становится слишком много (0,3% от всех отправленных писем), такие отправления блокируются.

Если эти правила вам покажутся сложными, и вы их нарушите, ваши письма могут не только не доставляться, но и отправляться прямиком в папку спама. При этом вы получите уведомление об ошибке.

Но не только Google столкнулся с проблемами нежелательной почты. Некоторые пользователи Outlook.com тоже начали замечать, что их письма не доходят до адресатов в Gmail, особенно если они используют национальные домены. Чтобы обойти эту проблему, Microsoft предлагает использовать псевдонимы для отправки писем.

Псевдонимы – это дополнительные электронные адреса, которые связаны с вашей основной учетной записью Outlook.com. Они используют тот же почтовый ящик и настройки, что и ваш основной адрес, позволяя обходить блокировки.

В ответ на эти изменения, Google предложила Microsoft пересмотреть новые правила массовой рассылки, чтобы упростить обмен сообщениями между пользователями разных сервисов. Это шаг к более чистому и безопасному интернет-пространству для всех нас.