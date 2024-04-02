Apple серьезно относится к защите личных данных пользователей.

Apple встала на защиту личных данных и отказалась помогать в разблокировке iPhone одного из самых обсуждаемых политиков Индии. Речь идет о Арвинде Кеджривале, который возглавляет "Партию простого человека" и представляет серьезную конкуренцию для нынешнего премьер-министра страны на предстоящих выборах.

Арвинд был арестован 21 марта 2024 года по обвинению в коррупции. По словам властей, он якобы принял взятку, и все доказательства этого могут храниться в его iPhone. Но вот загвоздка: Кеджривал не хочет раскрывать пароль от своего телефона, мотивируя это тем, что это может выдать его предвыборные планы.

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Интересно, что когда власти попросили Apple помочь с разблокировкой телефона, компания категорически отказалась. В Apple заявили, что без пароля копаться в чужих данных нельзя. Это заявление компании еще раз подчеркивает их приверженность защите личных данных пользователей, даже в таких деликатных случаях.

Сам Кеджривал и его команда обвиняются в коррупции, связанной с акцизной политикой Дели за 2021-2022 годы. Но сторонники Арвинда уверены, что обвинения и арест имеют под собой политические мотивы, особенно учитывая, что выборы в Индии уже на носу – они стартуют 19 апреля и продлятся до 2 июня.

Эта ситуация вызвала не только политический, но и общественный резонанс, ведь сталкиваются интересы безопасности страны и право на личную жизнь.