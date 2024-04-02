Всё потому что в конце этого года истекает срок лицензии.

Tele2, известный оператор мобильной связи, уже в этом году изменит своё лицо. Ребрендинг нас ждет до конца этого года. Такой шаг стал возможен, потому что право на бренд заканчивается 31 декабря 2024 года. Напомним, Tele2 раньше принадлежал шведам, но в 2013 году его купил ВТБ. Лицензию продлевать не планируют, поэтому, нас ждет рождение чего-то нового, но не будем забывать о том, что это старый добрый Tele2.

В предстоящем обновлении нас ждет не только новый логотип, но и название. Однако старое доброе наследие Tele2 никуда не денется - высокопоставленное руководство обещает сохранить связь с текущим брендом. Это нужно, чтобы компания стала ещё сильнее на рынке.

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Напомним вам, что последний раз бренд компании Tele2 менялся в 2017 году с новым слоганом и стилем, что помогло расти и зарабатывать её последние 7 лет. Теперь, с новым обликом, Tele2 надеется на дальнейший рост и укрепление своих позиций.