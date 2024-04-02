Значительно повысится дальность управления и полета.

За последние два года, что прошли с начала российской Спецоперации на Украине, беспилотные летательные аппараты получили значительный толчок в своем развитии. Так серьезный шаг вперед сделали беспилотные системы с видом от первого лица. Так называемые FPV-дроны стали настоящей головной болью для сухопутных сил обеих сторон и при этом их дальнейшее развитие становится одной из приоритетных задач. Сегодня у FPV-дрона есть только один значительный недостаток и заключается он в крайне малой дальности полета и именно над этой задачей работают в «Центре комплексных беспилотных решений».

Генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин в своем интервью ТАСС рассказал про разработку комплекса «Пик», который значительно увеличит дальность управления FPV-дронов и соответственно обеспечит безопасность операторов данных беспилотников. Комплекс представляет из себя антенну, которую размещают на высоте и соединяют с оборудованием бронированным кабелем. «Пик» выступает в роли ретранслятора радиосигнала, значительно его усиливая и позволяя управлять маленьким дронов на значительном расстоянии.

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«Устройство значительно увеличивает расстояние применения дронов и позволяет оператору работать из укрытия. Таким образом, работа боевых расчетов становится более безопасной» - рассказывает гендир ЦКБР Кузякин.

Комплекс «Пик» со слов разработчика предназначен в первую очередь для охраны стационарных объектов ВС РФ и боевых морских кораблей российского флота. Все-таки система получилась достаточно громоздкая и требует много пространства для установки. При этом оператор FPV-дрона на объектах с «Пиком» находится в полной безопасности и не подставляется под ответный удар потенциального агрессора.