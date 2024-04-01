Теперь при попытке входа пользователи перенаправляются на казахскую версию портала.

HP, американский производитель компьютеров и принтеров, закрыл свой сайт в России. Теперь посетителей перенаправляют на казахскую страницу, где пока что, всё ещё можно скачать драйверы для их устройств.

По сообщениям Cnews и Telegram-канала Mash, HP остановила свою работу в России раньше запланированного срока, прекратив работу в стране уже сейчас, а не в мае, как это было анонсировано. Компания решила приостановить поставки в Россию еще в феврале 2022 и к маю полностью вышли из российского рынка, начав ликвидацию своего подразделения. И в ноябре уже начался процесс ликвидации российского представительства HP.

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Антон Фомин из Fplus отмечает, что HP была важным игроком на российском рынке ПК, ноутбуков и принтеров. С 2021 по 2023 год их доля на рынке ноутбуков упала на 90%, ПК - на 71%, а принтеров - на 32-34%.

Кто подскажет, где теперь можно скачать драйвера на устройства HP?



