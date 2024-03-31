Фирма «ЭмДжи Мотор Рус» уже получила статус представителя бренда MG.

Недавним временем в сети появилась информация о том, что у Hyundai Solaris и Toyota Camry есть конкуренты в РФ. Это так называемые седаны MG5 и MG7. Что это за автомобили, какой будет комплектация, стоимость, - узнаете ниже.

Компания «ЭмДжи Мотор Рус», которая является официальным представителем бренда MG в России, рассказала о планах на ближайшие несколько лет. Как раз в текущем году владельцы начнут ввозить в РФ чуть больше четырех тысяч транспортных средств — это седаны MG5 и MG7. Их будут как продавать, так и обслуживать. Стоимость автомобилей достигает отметки 2 458 000 российских рублей – это значит, что основные MG5 обойдутся в сумму, которую можно сопоставить с расценками лучше всего укомплектованных Solaris HS.

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К главным особенностям седанов можно отнести следующее:

MG5 – это так называемый одноклассник Skoda Rapid либо же Hyundai Solaris. В РФ можно будет приобрести транспортное средство с атмосферным типом мотора. Объем его достигает 1,5 литра, развивает около 115 л. с. и 145 Нм (вместе с вариатором). Основная комплектация состоит из 16-дюймовых дисков, климат-контроля, светодиодной оптики, кожаной отделки салона и медиасистемы с современным и функциональным экраном в 10 дюймов. Предусмотрены камеры кругового обзора, люк в крыше, а также адаптивный круиз-контроль.

Модель MG7, длина которой составляет около пяти метров, играет роль в сегменте, который знаком аудитории благодаря Toyota Camry. Как сообщает дистрибьютор, в данном авто предусмотрены двухлитровый турбомотор на 260 л. с. и 405 Нм, и, конечно же, девятиступенчатый «автомат». Но если ознакомиться с описанием новинки на официальной площадке, то там есть 188-мощный двигатель, объем которого достигает 1,5 л. Цены на MG7 в РФ будут начинаться с 3 961 000 рублей, четырехдверный вариант появится в продаже в нескольких вариантах комплектации.

Планы дистрибьютора предусматривают увеличение продаж с 5 тысяч машин в 2024 году до 10 тысяч к 2026-му. Дата запуска продаж пока не уточняется, но отмечено, что формируются заказы на поставку автомобилей в крупнейшие города страны.

Сегодня «ЭмДжи Мотор Рус» - это официальный дистрибьютор MG в РФ. Кроме того, два месяца назад о запуске продаж MG сообщали в компании «Мир-Дистрибьютор», которая тоже является представителем бренда. Составляет линейку из десяти авто и планирует ежегодные продажи – как минимум 18 тысяч авто.