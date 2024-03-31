Но бороды можно носить только подогнанные под общие стандарты.

Британская армия продолжает проводить чрезвычайно важные реформы, которые должны поднять ее боеготовность в нынешнем беспокойном десятилетии. Так, был отменен указ столетней давности о том, что военнослужащие сухопутных сил Англии не могли носить бороды. Под запрет попадали не только простые пехотинцы, но и офицерский состав. Как сообщает британская пресса, новый указ уже подписан королем Карлом III и начнет действовать до начала пасхальных каникул.

Ровно сто лет назад английское правительство запретило всем своим военным носить бороды, но современные реалии требует адекватных ответов. Указ о разрешении на ношение бороды по идее должен подстегнуть приток военнослужащих в ряды английских сухопутных сил, которые испытывают серьезный недобор. Расчет идет на те слои населения чьи культурные или религиозные традиции не позволяют мужчинам отказаться от бород. Ранее аналогичный запрет был снят с военнослужащих ВВС и ВМФ Великобритании, но насколько это был эффективный шаг - в открытых источниках информации нет.

реклама

Закон вступил в силу 29 марта перед пасхальными каникулами, на которых военных традиционно отпускают домой в отпуск. Планируется, что после каникул те, кто захочет, вернется на военную службу с бородками, которые соответствуют стандартам и должны быть «аккуратными». В уставе появится перечень требований к бороде военнослужащего, который включает в себя ограничение по длине, цвету и фактуре волосяного покрова. Какие именно последствия будут для тех, кто не соблюдает стандарты, нигде не указывается.