Появление у российской армии авиационных ФАБ-3000 вызвало интерес у многих стран.

Новости про возобновление производства бомб ФАБ-3000 российским ВПК всплывают уже приличное время, но военные эксперты многих стран мира до сих пор обсуждают эту тему. В частности, американский военный эксперт и аналитик Дэвид Экс поделился своим мнением по поводу опасности данной бомбы для украинских военных. По словам американца выходит, что ВСУ нечего опасаться использования ВСК этого боеприпаса, так как у России банально нет адекватного носителя под нее.

Как заявил Экс, несмотря на впечатляющую боевую мощь ФАБ-3000 украинским военным не придется ее сильно опасаться, так как боеприпас невозможно использовать на массовых бомбардировщиках Су-34. Более того, Экс заявляет, что эту бомбу сможет нести только сверхзвуковой Ту-22М3, а такими самолетами российское командование жертвовать для сброса обычной бомбы не станет. Ведь машину придется слишком близко приближаться к ЛБС, а модуля УМПК для столь тяжелого «подарка» не существует.

реклама

Судя по словам Экса, то эксперт не предполагает того, что российские конструкторы смогут приспособить УМПК для ФАБ-3000. Тут стоит отметить, что УМПК ФАБ-1500 летит намного дальше, чем аналог с ФАБ-500. Поэтому мнение эксперта может быть ошибочным, так как по некоторым другим данным дальность полета будет сопоставима с 1,5 тонной бомбой. Кроме того, есть мнение, что трехтонный «подарок» под Су-34 подвесить можно и одним из фактов в пользу этого мнения становится возможность «Селезня» тянуть внешний топливный бак с 3 000 л керосина.