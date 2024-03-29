В поле зрения МИД Польши даже попал посол РФ.

В ответ на повышенную активность России на территории Украины, воздушные силы Польши вместе с союзниками были мобилизованы для патрулирования неба над границей с Украиной. Оперативное командование ВС Польши отметило, что такие меры необходимо было принять в связи с активными действиями российской дальней авиации, осуществляющей ракетные обстрелы украинских объектов.

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Также командование Польши сообщило, что приняты все возможные меры безопасности, активированы все необходимые процедуры и в целом, ситуация под контролем.

Напомним, что ситуация обострилась 24 марта, когда крылатая ракета нарушила воздушную границу Польши возле Украины. По мнение Минобороны Польши, эта ракета была выпущена со стороны Российской Федерации. Российского посла по данному инциденту даже вызывали в МИД республики. Сам же дипломат на встречу не явился. Позже аргументировал это тем, что ему не было предоставлено никаких доказательств причастности России к данному инциденту.

Глава МИД Польши - Сикорский сообщил, что посла РФ высылать из страны не будут. Несколько позже Сикорский сообщил, что посол РФ сам покинул страну.