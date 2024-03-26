Пока что номера установлены только на самокатах Whoosh.

Столица России решила по-новому подойти к безопасности на дорогах: теперь электросамокаты не просто помогают горожанам ловить ветер, но и становятся активными участниками дорожного контроля. В игру вступают современные технологии. На транспортных средствах появились уникальные номера, не уступающие по качеству автомобильным. Выполненные из прочного пластика, они крепятся спереди и сзади, став частью интеллектуальной системы обнаружения нарушений.

Теперь каждая поездка на самокате по московским улицам – под пристальным взором камер, следящих за порядком. Ни одно правонарушение не останется незамеченным. Пока другие игроки рынка аренды электросамокатов остаются в раздумьях, компания Whoosh стала пионером в области безопасности на самокатах, вступив в экспериментальный проект с московским департаментом транспорта. Номера самокатов камеры "ловят" по той же технологии, что и номера автомобилей.

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Планируют ли другие сервисы внедрять подобную технологию - пока неизвестно.