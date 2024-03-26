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g1tarist
Объявлена дата презентации новой Lada Iskra
Представлена новинка будет уже этим летом на Петербургском международном экономическом форуме.

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Iskra – это новое семейство автомобилей в кузове седан, универсал, а также версии Cross с увеличенным дорожным просветом. Планируется, что в будущем iskra заменит модель Granta, которая продержалась на конвейере без малого 12 лет, но замена по прогнозам АвтоВАЗа случится на ранее 2027 года. Новая модель по стоимость будет сопоставима с Грантой, а по размерам будет больше, но при этом меньше чем Веста.

Iskra должна была выйти на рынок ещё в середине 2022 года, но этого не случилось из-за ухода компании Renault из России, ведь автомобиль разрабатывался на той же платформе что и Renault Logan 3. К слову, по той же причине остановились производство универсала Largus, возобновить его планируют уже в июне этого года.

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Производство Лады Искры начнётся не раньше осени 2024 года, а старт продаж запланирован на первый квартал 2025 года. Премьерный показ произойдет 5 июня 2024 года в Санкт-Петербурге.

Интерьер Искры повторяет Х-образный стиль остальных актуальных модель АвтоВАЗа последних лет. Над экстерьером работало дизайнерское бюро Волжского завода, совместно с итальянскими дизайнерами. Интерьер салона на первый взгляд очень схож с соплатформенным Рено Логан, но у Искры есть множество самостоятельных решений. Например, дефлекторы обдува имеют иную форму, в Искре они выполнены в виде ромба, тогда как у Логана они круглые, кроме того, у Лады рулевое колесо отличается по своим размерам и внешнему виду.

Никакой официальной информации о техническом оснащении модели пока не поступало, но есть вероятность, что Искра получит 1,8-литровый бензиновый двигатель, мощностью 122 л.с и роботизированную коробку передач китайского производства. К слову точно такую же связку мотора и коробки получила Lada Vesta NG в начале марта 2024 года. Вторым мотором в линейке будет 1,6-литровый 16 -ти клапанный мотор с отдачей в 106 л.с. этот мотор уже давно успешно себя зарекомендовал на моделях Granta и Vesta.

Цена на новинку будет средней между самой бюджетной моделью Грантой и самой дорогой Lada Vesta SW Cross. В базовой комплектации покупателей ожидает автомобиль в кузове седан, кондиционером и минимальным набором систем безопасности, дороже всех обойдётся автомобиль в кузове универсал и исполнении Cross SW.


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