Цель — автомобиль мечты, не хуже Porsche и Tesla.

Дата начала продаж новинки пока остаётся неизвестной, но в сеть, тем не менее, уже попал довольно внушительный список опций и краткие технические характеристики электромобиля. Стартовая версия Xiaomi SU7 будет оснащена электродвигателем мощностью 299 л.с, а крутящий момент составит 400 Нм. Первую «сотню» автомобиль сможет преодолеть за 5,28 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 210 км/ч.Электромобиль оборудован литий-ионной батареей ёмкостью 73,6 кВтч, благодаря чему можно проехать до 668 км без подзарядки. Благодаря функции быстрой зарядки, автомобиль подзарядиться на половину уже спустя 15 минут. Ориентировочная стоимость составит 30356 долларов США.

Средняя модель в линейке имеет индекс Max будет отличаться от базовой увеличенной мощность двигателя (673 л.с и 838 Нм) и более ёмкой батареей в 101 кВтч, с ней запас хода автомобиля составит внушительные 900 километров. Кроме того, в любой из версий Xiaomi SU7 доступна быстрая зарядка, которая обеспечит до 50% заряда батарее уже в первые 15 минут от начала зарядки. Стоимость этой комплектации- 35900$.

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Топовая комплектация носит индекс Pro, силовая установка имеет мощность 1074 л.с и 838 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает менее двух секунд. Батарея осталась такой же как и у предтоповой версии, а запас хода составит уже 700 км, разница в 100 км пути объясняется энергопотребляемостью более мощного электромотора.

В основе всех версий электромобиля будет лежать новая операционная система полностью разработанная компанией Xiaomi. Автомобили будут оснащены двумя Amoled-дисплеями, первый имеет диагональ 7,1 дюйма и выступает как приборная панель, второй дисплей располагается по центру торпедо, имеет диагональ в 16 дюймов, служит центром управления параметрами всей машины, а также исполняет все мультимедийные функции.

Официальная премьера электрокара состоится уже 28 марта, но к предзаказу новинка уже доступна. Для того, чтобы оформить предзаказ нужно внести около 5% стоимости заранее, не исключено, что по приезду машин в салоны России цена может заметно отличаться из-за внесения всех обязательных платежей (налог, таможенный сбор, утилизационный сбор и другие).