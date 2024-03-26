В Штатах уже объявлены цены, первые поставки стартуют летом.

Премьера новинки авторынка состоялась в США. С дебютного 2010 года к 2021-му модель неоднократно модернизировалась. Это отразилось на реализации.

Только за один год было продано экземпляров на 76% больше. Infiniti догоняет Lincoln Navigator, но по-прежнему отстает от Cadillac. Произошедшие обновления дают шанс премиальному суббренду Nissan.

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Сохранена рама, но ее жесткость повысилась больше, чем наполовину (57%). Флагман оснащен пневмоподвеской. Она адаптирует машину во время движения. При повышенной скорости происходит опускание на 30 мм. Во время входа и выхода пассажиров плюс загрузки багажа предел опускания увеличивается до 71 мм. При передвижении по бездорожью активируется встроенный режим Off-road. Он включает опцию подъема машины (предельная величина – до 61 мм).

Изменились габариты авто. Произошло удлинение до 5364 мм (с 5339 мм) и расширение – до 2116 мм (с 2029 мм). Высота увеличилась пропорционально до 1946 мм (с 1925 мм). Поменялись параметры колесной базы (3073 мм).

Сохранилась головная оптика. Она по-прежнему двухъярусная. Изменения не коснулись дверных ручек и задних фонарей. Радиаторная решетка оснащена жалюзи, предназначенная для экономного расхода топлива. Уменьшился размер колес до 20 дюймов с 22-х. Новинка выполнена в таком же цвете (темный хром).

Обновилось оборудование салона. Диагональ встроенных табло и экранов мультимедиа 14,3 дюйма. Обдув дополнен дисплеем с диагональю 9 дюймов. На этом же тачскрине происходит управление креслами и режимом движения. Управление переключением передач перешло на кнопочное (рычаг ушел в историю).

Количество мест варьируется (7 или 8). Подогревается третий ряд. Но на первых двух рядах по-прежнему удобнее. Они теперь оснащены дополнительно вентиляцией и массажем. Регулировка температуры и активация соответствующих опций климата выполняется с помощью датчика. Переключение происходит автоматически. Достижением режима автопилота стала возможность водителя в некоторых случаях убирать руки с руля.

Невидимый капот применен по умолчанию. По нижней части идет трансляция картинки. Модель сохранила круиз-контроль. Применяется система автоматического торможения (не требуется специальных действий от водителя). Держаться в полосе по-прежнему легко и безопасно.