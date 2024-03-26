Украинские источники рассказывают про прилеты по аэропорту Киева «Жуляны»

Спустя несколько недель затишья российская армия вновь начала практику ракетных ударов по военной инфраструктуре украинской власти. Началось с того, что прилеты прошли по объектам энергосистемы страны, а сегодня происходят сообщения с той стороны про удар по аэродрому «Жуляны», который находится рядом с Киевом. При этом точной масштаб ударов по столице пока никто не оценил, а спикеры ВС ВСУ снова рассказывают сказки про «все сбитые боеприпасы», а обломки российских ракет упали на мирные дома.

Как сообщает ряд российских околовоенных источников удар нанесли «Ониксами» или гиперзвуковыми «Цирконами». Украинские источники рассказывают, что ракеты летели откуда-то с юга, что говорит о пусках с территории Крымского полуострова. Наиболее заметный удар пришелся по аэропорту «Жуляны» на котором долгое время была развернута батарея украинских ПВО в виде ЗРК «Патриот» американского производства. Ракетным ударом были поражены две ЗРК Patriot. Об этом ТАСС сообщили силовики.

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«Подтверждаем поражение двух Patriot в Жулянах», - заявил представитель силовых структур.

Мэр Киева Виталий Кличко по устоявшейся традиции приехал на место удара российских ракет. Чиновник активно позирует на фоне разрушенного спортзала и общежития одного из ВУЗов столицы. При этом рассказывают, что армия РФ "вновь бомбит гражданские строения". Тут стоит отметить, что именно в спортзалах или общежитиях часто размещают приехавших на Украину иностранных военнослужащих и вообще личный состав украинской армии. Так что, вероятнее всего, причина прилета заключена именно в этом.