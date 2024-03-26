Политик Рогов рассказал про успехи российской армии на Ореховском участке Запорожского направления.

Российская армия продолжает вести активные наступательные действия не только, а Артемовском и Авдеевском направлениях, но и на Запорожском участке линии боевого соприкосновения. В частности, ожесточенные бои идут неподалеку от села Работино, которое штурмуется уже не одну неделю. Также наступление идёт к северо-западу от села Вербовое, где ВС РФ смогли продвинуться на 2 км и взять под контроль несколько опорных пунктов ВСУ. Об этом сообщает политик Владимир Рогов в интервью РИА Новости.

Войска Российской Федерации успешно наступают к северо-западу от Вербового при поддержке артиллерии и фронтовой авиации. Украинская оборона, со слов источника, прорвана и ВС РФ продвинулись вперед почти на 2 км и взяли штурмом 5 опорных пунктов ВСУ. При этом на соседнем участке идут активные бои за поселок Работино, который ВСУ никак не хотят оставлять и регулярно перебрасывают туда подкрепления, оголяя другие участки ЛБС.

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«Наши войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на Ореховском направлении, продвинулись на два километра и заняли пять вражеских опорников» - заявил Рогов

Стоит отметить тот факт, что украинские СМИ уже не первый месяц рассказывают про резкую концентрацию российских сил в районе Работино. Ранее на той стороне скептически относились к затее российского командования отбить село обратно, но как показала практика все к этому и идет. Сегодня бои ведутся на улицах Работино и ВСУ постепенно теряют позиции, откатываясь к окраинам населенного пункта.