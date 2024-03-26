Взяли Ивановское и двигаются вперед в Богдановке.

Несмотря на попытки украинского командования отвлечь внимание ВС РФ от ведения активных боевых действий, российская армия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях. Так, с Артемовского направления приходят сообщения, что ВС РФ начали активно двигаться в сторону Часов Яра и уже взяли под контроль населённый пункт Ивановское. Также фиксируется продвижение 98-й воздушно-десантной дивизии в деревне Богдановка, которая сегодня является одной из ключевых точек украинской обороны на этом участке ЛБС.

Информация про продвижение российской армии приходит не только из отечественных источников, но и от украинских медиаресурсов. Согласно открытым данным, ВС РФ полностью выбили подразделения ВСУ из села Ивановское, о чем уже доложили президенту РФ Владимиру Путину в ходе одного из докладов. В деревне Богдановка части вооруженных формирований Украины прижимаются с юго-западной окраины населенного пункта. Российские войска продвигаются внутри Богдановки и в окрестных посадках.

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В некоторых источниках мелькает информация, что ВСУ отступят из Часов Яра, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения и тем самым отдадут город ВС РФ. Домыслы основываются на информации, что у ВСУ серьезные проблемы со снабжением и личным составом и им необходимо «ужиматься». Однако Часов Яр очень удобно оборонять за счет его разделения на две половины каналом Северный Донец – Донбасс. Также украинские СМИ рассказывают про два подготовленных укрепрайона, которые прикрывают восточную часть города в районе «Канал» с южной и северной окраины.

Тут еще стоит напомнить, что Часов Яр является важным логистическим узлом на этом участке ЛБС и командование ВСУ невыгодно его лишаться. Кроме того, именно в Часовом Яре был первый штаб АТО в далеком 2014 году, и Зеленский не упустит возможности сделать из города новую «фортецию».