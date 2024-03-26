Войско Польское защитит страну и НАТО от империи зла.

Польское правительство продолжает наращивать истерию по поводу вероятного «российского вторжения». Например, на прошлой неделе президент Дуда заявил, что «Россия нападет в течении ближайших двух лет».

Сегодня же появились новости о том, что Войско Польское срочно перебрасывает новые подразделения на восточную границу для наращивания оборонительной группировки. Об этом сообщает, в частности, издание Polsat News со ссылкой на источники внутри министерства обороны страны.

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Согласно опубликованным данным выходит, что значительная часть польского войска перебрасывается на восточные границы страны. Их равномерно распределят на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и российской Калининградской областью. При этом, как сообщает министр обороны, эти части развертываются на постоянной основе с постройкой всей необходимой инфраструктуры.

«Мы защитим неприкосновенность своих границ, каждый клочок земли. Я говорю это не для того, чтобы пугать, а для того, чтобы отпугнуть наших противников, чтобы никогда ни одна империя зла не напала на нашу родину и страны НАТО» - пафосно заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

При этом польский министр обороны не постеснялся обратится к цитатам президента США Рейгана, который называл СССР «империей зла». Скорее всего роль «пехоты НАТО» выпадает на польский народ, который придет на замену украинскому в противостоянии РФ и блока западных стран. Вот только Польша в отличии от Украины уже состоит в блоке НАТО и поэтому «большой войны» в том формате, к которому готовится Войско Польское, не будет. Ведь если начнется «горячая война» с Североатлантическим альянсом, то она мгновенно перейдет в стадию обмена ядерными ударами, а не классического противостояния времен Второй мировой.