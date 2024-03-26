МО РФ сообщает про срыв ротации военных подразделений Украины.

Украинское командование продолжает концентрировать на границе с российской территорией подразделения ВСУ, которые могут быть использованы для очередной безуспешной попытки прорыва в глубь РФ. Как сообщает МО РФ, по местами концентрации сил украинской армии был нанесен массированный артиллерийский огонь из 152-мм буксируемых пушек-гаубиц «Мста-Б». Обстрел проводился под непрерывным наблюдением разведывательных дронов, которые позволяли корректировать ведомый огонь для достижения наилучшего результата.

Согласно поступившим из российского оборонного ведомства данным, части ВСУ, предприняли попытку ротации боевых подразделений. Этот процесс был вовремя выявлен разведчиками и по местам скопления живой силы немедленно произвели удар. Точное количество «демилитаризованных» украинских солдат, разумеется, никто не скажет, но МО подчеркивает, что это было «значительное количество». Российская артиллерия работала с территории Курской области, где сегодня оборудовано большое количество подготовленных позиций для развертывания систем.

реклама

Также российское военное ведомство подчеркивает, что с каждым днем роль беспилотной авиации в деле разведки только возрастает. Они, БПЛА, позволяют передавать важные данные оперативно и без задержек, что резко повышает качество работы операторов военной техники и расчетов арт-систем.