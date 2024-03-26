Предположительно взорвалась от детонации боеукладки.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активно «демонтировать» поставленную ВСУ технику западного производство. В Интернете всплыли кадры, снятые украинскими военными, на которых запечатлен самоходный миномет Rak польского производство. Источники уточняют, что эта самоходка впервые за время эксплуатации в зоне СВО попала на кадры видеозаписи. Предположительно M120 Rak был уничтожен точным попаданием в боеукладку. Которая детонировала и превратила боевую машину в хлам.

Согласно материалу, выпущенному изданием «Альтаир», данная боевая машину эксплуатировалась 44-й механизированной бригадой ВСУ, действующей неподалеку от Луганской Народной Республики. Автор утверждает, что вероятной причиной гибели самоходки является неизвестное противотанковое средство, которое пробило тонкую броню колесного миномета и «хлопнуло» около снарядов. Такой вывод делается на основании анализа видеозаписи и характере повреждений корпуса самоходки.

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Точное место «демонтажа» польского самоходного миномета Ral на базе колесного шасси Rosomak не уточняется. Есть только предположение, что в настоящий момент ВСУ использует от 8 до 24 машин такого типа. Восемь машин представляют собой полный комплект ротной минометной батареи. «Раков» начали поставлять почти одновременно с «Крабами», которые также активно используются ВСУ в ходе специальной военной операции. Однако САУ Krab попадали в кадр значительно чаще и счет уничтоженных ВС РФ машин перевалил за несколько десятков.

Издание «Альтаир» на своих страницах пишет отзыв украинских военных о «Раке», согласно которому машина полностью устраивает ВСУ. Однако имеются и негативные отзывы, которые касаются требований к месту развертывания миномета. M120 требует для своей нормальной работы ровную площадку без уклона. В противном случае точность ведомого огня 120-мм миномета резко снижается.