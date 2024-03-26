Украине снова нужны комплексы Patriot для защиты Харькова и Запорожской области.

Ночной российский ракетный удар по энергосистеме Украины немедленно привел к реакции со стороны официальной власти Киева. В частности, сразу начался поток сообщений видных украинских деятелей с комментариями произошедшего. Однако ситуацией немедленно воспользовался и глава украинской власти Владимир Зеленский, который выдал несколько сообщений в своем телеграм-канале.

В одном из своих сообщение Зеленский заявил, что западные друзья Киева должны поставить на Украину зенитно-ракетные комплексы американского производства «Патриот». Мол, они необходимы в срочном порядке для защиты мирного населения и инфраструктуры в Харькове и Запорожской области. Именно эти два места, по мнение Владимира Зеленского, нуждаются в прикрытии от российских ракет. Что самое интересное, Запорожская область официально входит в состав России.

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В том же сообщении Зеленский заявил, что в отличии от западных политиков «российские ракеты не испытывают нерешительности». Таким образом украинский лидер не удержался от укола в сторону своих западных коллег с их нерешительностью с передачей систем вооружений на Украину.

Если анализировать слова Зеленского про необходимость поставки ЗРК для защиты Харькова и Запорожья, то создается впечатление, что эти места вообще не имеют средств ПВО. С другой стороны, уже не раз мелькали сообщения про уничтожение систем ПВО в непосредственной близости от ЛБС. Также всплывали заявления высших чинов ВСУ о переброске ЗРК к Киеву для прикрытия столицы от российских ударов.